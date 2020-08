China califică drept "barbare" sancţiunile americane împotriva Hong Kongului Biroul de reprezentare al guvernului chinez in Hong Kong a calificat sambata drept "barbare si grosiere" sanctiunile impuse de Statele Unite la adresa mai multor lideri din acest teritoriu, informeaza AFP.



"Intentiile nefaste ale politicienilor americani de a sustine persoane care sunt antichineze si de a provoca dezordine in Hong Kong au fost dezvaluite in adevarata lor lumina", a indicat biroul citat intr-un comunicat de presa.



Totodata, un inalt responsabil din Hong Kong a declarat ca sanctiunile impuse de SUA impotriva a 11 lideri din teritoriu sunt "salbatice si nerezonabile"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de reprezentare al guvernului chinez in Hong Kong a calificat sambata drept "barbare si grosiere" sanctiunile impuse de Statele Unite la adresa mai multor lideri din acest teritoriu, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Intentiile nefaste ale politicienilor americani de a sustine persoane…

- Biroul de reprezentare al guvernului chinez in Hong Kong a calificat, sambata, drept "barbare si grosiere" sanctiunile impuse de SUA la adresa mai multor lideri din acest teritoriu. Totodata, secretarul pentru comert din Hong Kong avertizeaza ca, dupa astfel de acțiuni, companiile americane vor avea…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care se…

- China a amenintat Statele Unite cu represalii dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca pune capat regimului economic preferential acordat Hong Kongului si a semnat o lege ce prevede sanctiuni impotriva represiunii in teritoriul chinez autonom, informeaza miercuri dpa si AFP.

- Este pentru prima oara cand un tribunal sud-coreean isi exercita competenta asupra Phenianului sau dispune ca dictatorul nord-coreean sa plateasca despagubiri, potrivit unor asociatii de sustinere a reclamantilor. Cei doi barbati - Han, in varsta de 87 de ani, si Ro, in varsta de 90 de ani…

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik, Serghei Starțev. Potrivit unor studii științifice recente, coronavirusul iși pierde din virulența, ceea ce ne da speranța ca nu va exista un al doilea val de pandemie COVID-19 in toamna, a declarat pentru RIA Novosti cunoscutul virusolog italian, prorectorul Universitații…

- Statele Unite acuza in mod public China de piratarea informatica a cerectarii americane cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus cu scopul de a-si insusi informatii utile, dezvaluie presa americana, relateaza AFP, conform news.ro.Politia federala americana (FBI) si Departamentul…

- Statele Unite acuza in mod public China de piratarea informatica a cerectarii americane cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus cu scopul de a-si insusi informatii utile, dezvaluie presa americana, relateaza AFP.