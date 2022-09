Stiri pe aceeasi tema

- O masina de 2,8 tone a rulat plutind la 35 de milimetri deasupra carosabilului in timpul unor teste ale tehnologiei Maglev (levitatie electromagnetica) pentru autovehicule, desfasurate in weekend pe o autostrada din provincia Jiangsu din estul Chinei, informeaza agentia Xinhua.

- Paleontologii au confirmat ca urmele observate de un client in curtea unui restaurant din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei apartin unui dinozaur care a trait in Cretacicul timpuriu, informeaza luni agentia Xinhua.

- Sase persoane au murit, iar 12 erau date disparute duminica dupa ce provincia Sichuan din sud-vestul Chinei a fost afectata de viituri pe fondul intemperiilor, au anuntat autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Incepand de vineri de la ora locala 20:00 pana sambata la ora 8:00, in provincia…

- Pentagonul anunța ca a testat cu succes, miercuri, doua rachete hipersonice produse de Lockheed Martin Corp, in contextul ingrijorarilor din ce in ce mai mari ca Rusia si China au ajuns la un stadiu mai bun in ceea ce priveste dezvoltarea armelor hipersonice.

- Cercetatorii chinezi au testat cu succes un model de sistem tehnologic ce ar putea permite in viitor transmiterea wireless a energiei solare din spatiul cosmic pe Pamant, informeaza duminica agentia Petra.

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineața la o uzina petrochimica Sinopec Shanghai Petrochemical din Shanghai, iar o persoana a murit, a anunțat compania. Incendiul de la una dintre cele mai mari uzine de rafinare și petrochimie din China a inceput in jurul orei 4.00 dimineața și „a fost dificil de gestionat”,…