Stiri pe aceeasi tema

- China, care are granita comuna cu Myanmarul, a anuntat vineri ca a facilitat o "incetare a focului" intre junta aflata la putere in aceasta tara si grupurile armate care se confrunta din octombrie, in special in apropierea frontierei, potrivit AFP. "Cele doua parti au convenit asupra incetarii imediate…

- Problema Taiwanului este cea mai importanta dintre interesele de baza ale Chinei și prima linie roșie in relațiile chino-americane care nu ar trebui depașita. Acest lucru a fost declarat intr-un briefing de joi de catre purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. „Problema Taiwanului…

- Cea mai urgenta sarcina in relatiile intre China si SUA este stabilirea unei intelegeri corecte, iar cooperarea dintre cele doua parti "nu mai este o optiune, ci un imperativ" atat pentru ambele tari, cat si pentru lume, a declarat vineri ministrul de externe chinez Wang Yi, informeaza Agerpres, care…

- Ministerul chinez de Externe nu a comentat posibila participare a parții chineze la reuniunea privind așa-numita "formula de pace" a președintelui ucrainean Vladimir Zelenski. Acest lucru a fost declarat in cadrul unui briefing de catre reprezentantul oficial al Departamentului, Mao Ning. "Poziția Chinei…

- Ambasada Chinei in Myanmar a indemnat joi cetațenii sai sa plece cat mai curand posibil din zona Laukkai, nordul Myanmarului, invocand riscuri de securitate in creștere, noteaza Mediafax.Armata din Myanmar se confrunta cu atacuri coordonate ale rebelilor in nordul țarii, in cea mai mare provocare…

- In cadrul unui briefing susținut vineri, purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat ca, inainte de Anul Nou, cei doi panda giganți aduși din China la gradina zoologica scoțiana Edinburgh in 2011 se vor intoarce acasa. Panda sint pregatiți pentru calatorie, a relatat…

- Saptamana viitoare, anunța Reuters, China și Statele Unite vor purta la Washington ”discuții privind controlul și neproliferarea armelor nucleare”, a anunțat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Acesta a informat ca un inalt responsabil din departamentul chinez pentru…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus luni omologului sau israelian, Eli Cohen, ca "toate tarile" au dreptul de a se apara, in cursul primei discutii telefonice intre cei doi sefi ai diplomatiilor de la izbucnirea conflictului dintre Israel si Hamas pe 7 octombrie, noteaza AFP."Toate tarile…