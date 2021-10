Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- Autoritatile chineze au plasat marti in carantina Lanzhou, un oras din China cu patru milioane de locuitori, din cauza creșterii masive a numarului de cazuri de COVID-19, cu 100 de zile inantea Jocurilor Olimpice (JO) de iarna de la Beijing, relateaza AFP. La Lanzhou, toate cartierele rezidentiale sunt…

- Maratonul de la Wuhan, care ar fi trebuit sa aiba loc duminica, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP. Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu covid-19. Autoritatile…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…

- Subvarianta AY.4.2 ar putea fi cu circa 10% mai contagioasa decat varianta Delta (in prezent dominanta) si in final ar putea sa o inlocuiasca, dar probabil acest proces se va desfasura lent, afirma cercetatorul rus Kamil Khafizov. ''Vaccinurile sunt suficient de eficace impotriva acestei versiuni a…

- Sportivii americani selectati pentru urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna, care vor avea loc in februarie 2022 la Beijing, vor participa cu conditia de a fi vaccinati impotriva Covid-19, conform directivelor Comitetului olimpic si paralimpic din SUA (USOPC), dezvaluite miercuri,

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, arata o analiza Bloomberg, citata de Agerpres . Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru…