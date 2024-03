Chifteaua din mucegai, ultima modă în materie de alimentație Cu lactate fara componente de origine animala și alternative de carne vegetariana deja prezente pe piața, este evident cum biotehnologia poate revoluționa industria alimentara. Progresele in ingineria genetica permit utilizarea microorganismelor pentru a produce alimente vegane care sunt sanatoase pentru consumatori și mai prietenoase cu mediul inconjurator. Un exemplu concret al acestor inovații este introducerea […] The post Chifteaua din mucegai, ultima moda in materie de alimentație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

