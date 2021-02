Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cristea, 36 de ani, noul antrenor al lui Poli Iași, e pus pe fapte mari in Copou. Toate detaliile despre Poli Iași - Craiova 0-3, AICI „E o nenorocire ce a venit peste noi, cu acest COVID-19. Și la noi, și la Sepsi. Vom arata diferit cand vom reveni toți din carantina. Sunt desemnat sa fiu antrenorul…

- Contractul antrenorului Daniel Pancu a fost reziliat pe cale amiabila, joi dimineata, a anuntat clubul Politehnica Iasi, potrivit news.ro. "Regret enorm ca am ajuns in acest moment. Nu mi-am dorit sa se intample, mai ales ca aveam planuri frumoase alaturi de Daniel, dar aste e viata antrenorilor.…

- Politehnica Iași a primit o veste excelenta inaintea meciului de vineri, cu Dinamo București. Astazi, Consiliul Local Iași a aprobat alocarea sumei de 1,6 milioane lei clubului din Copou. Fondurile vor fi folosite pentru achitarea a doua salarii. Pana acum, fotbaliștii ieșeni nu au incasat nicio retribuție…

- Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care antrenorul Daniel Pancu a avut mai multe declaratii interesante. Tehnicianul a anuntat ca spusele sale de la finalul meciului contra CFR Cluj legate de o eventuala plecare din Copou au fost gresit intelese si este decis sa continue la…

- ​FC Argeș a fost eliminata din Cupa României la fotbal în faza optimilor, gruparea piteșteana fiind învinsa, scor 1-0, de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, formație din Liga 2. CSU Craiova, în optimi dupa o victorie categorica (5-0 vs Progresul Spartac) - Rezultatele…

- FC Argeș a plecat cu un punct din Copou, dupa ce a terminat la egalitate, 1-1, confruntarea de vinerea trecuta cu Politehnica Iași. Piteștenii au evoluat in superioritate numerica in ultimele 20 de minute ale partidei, dupa ce Frasinescu a vazut al doilea galben dupa un fault la Maric, dar nu au putut…

- Politehnica Iasi are astazi posibilitatea de a mai aduce o raza de soare in inimile suporterilor sai. Dupa cinci esecuri consecutive suferite in ultima perioada, patru pe teren si unul la masa verde, generat de caderea instalatiei de iluminat nocturn la partida cu Viitorul, din Copou, intr-un moment…

- Politehnica Iasi a incheiat in pumni perioada de dupa ultima intrerupere a campionatului. Clasata pe un neasteptat loc VII la capatul primelor sase runde, la egalitate de puncte cu echipa de pe locul V, Poli a picat pe linie toate examenele date dupa ce Liga I de fotbal si-a reluat firul: 1-4 acasa,…