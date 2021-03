Chiar dacă a venit primăvara calendaristic, ninsorile nu se vor opri. Iarna revine în București Luni, vremea este frumoasa și in incalzire in special in jumatatea sudica. Temperaturile se vor situa intre 4 și 14 grade iar cel mai cald va fi in Oltenia. In timpul zilei, cerul va fi senin insa noaptea vor fi precipitații in regiunile nordice in special ninsori in zona de munte. Cum vezi viitorul copilului tau? Aplica acum pentru o bursa de antreprenoriat prin VERTIK Junior. In Capitala, in zilele urmatoare, vremea se va raci, iar miercuri vom avea un nou episod de iarna. Vor fi precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. De joi vremea se indreapta, apare soarele, iar maxima va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Vremea se incalzeste accentuat in urmatoarele zile, insa nu scapam de precipitatii. Meteorologii anunta valori maxime de 18 grade in sud-estul tarii. In weekend, vremea se strica, iar frigul se intoarce. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), miercuri, 3 martie, se face tot mai cald.…

- Vremea a fost neobișnuit de calda sambata, cu temperaturi mult peste normalul acestei perioade, in mare parte din tara. Maxima zilei a fost de 22 de grade. La Baile Herculane, termometrele au urcat pana la 18 grade, iar in București și Calarasi au aratat 15 grade. Vremea insa se schimba. Chiar din aceasta…

- Vremea se incalzește simțitor, in ultimele zile de iarna. Potrivit meteorologilor, in aceasta saptamina, ne vom bucura de maxime de pina la +12 grade Celsius, comunica Noi.md. Mai exact, marți vremea va fi calda, iar mercurul din termometre va urca, ziua, pina la +13 grade. Vremea se va menține calda…

- Adiminstrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori, lapovița și depuneri de polei. Avertismentul meteo intra in vigoare de vineri seara și este valabil pana sambata la ora 18.00 Temperaturile vor ajunge chiar la -4 grade Celsius. „In nordul, nord-estul și local in centrul…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta perioada in sudul Moldovei, exceptand nordul, unde va fi apropiata de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros. Trecator, in nord și la munte va ploua și vor fi condiții de polei. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele…

- Este informare de ninsori și vant alert pentru jumatate de țara. Va ninge și se va depune strat consistent de zapada, iar pe creste, vantul va sufla cu peste 80 km/h. Vremea se va raci deosebit de mult in urmatoarele zile, in weekend temperaturile scazand pana la minus 20 de grade Celsius in țara. Ger…

- Sambata sunt anuntate ninsori slabe in Capitala, lapovita pe la malul marii, temperaturi de cel mult 5 grade ziua, iar noaptea termometrele vor arata valori sub zero grade.Duminica, ninsorile vor continua in Bucuresti, asa ca firmele de deszapezire s-ar putea sa aiba de lucru, pentru ca se anunța un…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de joi seara, arata prognoza Administratiei Nationala de Meteorologie, citata de Agerpres. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 3 grade Celsius si vor aparea precipitatiile.In Capitala, pana vineri, la ora 08:00, vremea se va mentine calda pentru…