- Videoclipul in care un batranel plange cand iși ia adio de la Dacia pe care o avea de 34 de ani a emoționat o țara intreaga. In nici 48 de ore, filmarea surprinsa chiar de noul proprietar al mașinii a strans peste 280.000 de aprecieri și mii de comentarii. Intr-un nou videoclip publicat pe TikTok, nea…

- Momente emoționante! Un roman nevoit sa iși vanda mașina de suflet a inceput sa planga atunci cand s-a desparțit de ea. Barbatul și-a cumparat mașina, marca Dacia, in 1989, și spune ca a avut grija de ea „ca de o icoana” in acești 34 de ani. Barbatul s-a vazut nevoit sa isi ia la revedere de la „dragostea”…

