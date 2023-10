Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 12 a adus in fața telespectatorilor o mulțime de concurenți spectaculoși, iar unul dintre ei este Cristina Sabau. Concurenta face parte din echipa lui Sorin Bontea și este cunoscuta drept ”Mariposa”. Inainte sa se indragosteasca de bucatarie, Cristina Sabau a fost avocat și ii placea sa lupte…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 11 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, din data de 18 septembrie 2023, o concurenta a izbucnit in lacrimi dupa ce Florin Dumitrescu a deschis un subiect sensibil pentru ea. Care e povestea Ramonei Chelaru.

- Ionela Novac are 43 de ani, este mama a doi copii și in prezent este ajutor de bucatar. Concurenta recunoaște ca viața nu a fost deloc blanda cu ea și ca a fost nevoita sa lupte pentru cei doi copii, in timp ce soțul ei era violent.

- In ediția 6 din Chefi la cuțite sezonul 12, difuzata pe 9 septembrie 2023, Alexandru Radu Popescu i-a impresionat pe cei trei jurați cu preparatul sau, dar un alt detaliu a atras atenția. Ce s-a intamplat la jurizare, dupa ce Irina Fodor a intrat in platou.

- Ediția cu numarul trei a cunoscutului show ”Chefi la cuțite” a fost una emoționanta. Gabriela Țugui a vorbit despre o parte mai grea a vieții sale, anume copilarie. La varsta de șapte ani a fost nevoita sa treaca printr-o serie grele de incercari. Gabriela Țugui, marcata de o copilarie grea Copilaria…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Ediția cu numarul trei al cooking show-ului continua cu o poveste de viața desprinsa din filme. Gabriela Țugui a facut confesiuni in lacrimi despre copilaria ei dureroasa. Concurenta a fost parasita de mama ei la doar șase ani. Ea și fratele ei au ramas cu un tata…

- Chefi la cuțite aduce in fața telespectatorilor talente incredibile la gatit, dar și povești de viața greu de imaginat. Este și cazul urmatoarei concurente, care a izbucnit in lacrimi cand a ales sa iși impartașeasca drama vieții in fața camerelor de filmat. Anda Alexe a trecut prin momente limita,…