- Gigantul american al Internetului si concurentul sau american Microsoft s-au lansat intr-o cursa a desfasurarii IA generative, care suscita valuri de entuziasm si de ingrijorare dupa succesul inregistrat de ChatGPT.

- Dupa mai bine de doua luni de disponibilitate limitata, chatbot-ul Bing poate fi acum accesat de oricine doreste, cu conditia sa foloseasca browser-ul Edge si sa se logheze intr-un cont Microsoft. Gigantul american anunta, totodata, implementarea mai multor functionalitati noi, in frunte cu asa-zisele…

- La putin timp timp dupa ce Microsoft a integrat un chatbot in browser-ul Edge, acelasi lucru se intampla acum cu browser-ul Opera si alternativa acestuia pentru gaming, Opera GX. Utilizatorii vor putea interactiona cu ChatGPT atat prin intrebari si comenzi scrise, cat si prin intermediul textului selectat…

- Un numar redus de oameni din Statele Unite si Marea Britanie au primit acces la Bard, chatbot-ul pe care Google se pregateste sa-l lanseze ca raspuns la cel implementat deja de Microsoft in motorul de cautare Bing. Chatbot-ul funcționeaza la adresa bard.google.com , dar nu este inca disponibil in Romania.Bard…

- Utilizatorii au acum acces la Bard, chatbot-ul Google, in incercarea companiei de a strange strange adepți dar și pentru a primi feedback, in lupta cu Microsoft Corp privind suprematia in domeniul Inteligenței Artificiale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Incepand din SUA si Regatul Unit, utilizatorii…

- Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare, Bing, insa primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- ChatGPT Plus este disponibil de astazi și in Romania, potrivit notificarii afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei, a informat news.ro. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care il vinde, astfel ca si in Romania acesta…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca aceasta lucreaza la o tehnologie in stil ChatGPT, care este in prezent testata la nivel intern. Companiile de tehnologie la nivel global cauta sa profite de entuziasmul generat de ChatGPT, un chatbot de inteligenta artificiala creat de OpenAI. Utilizatorii…