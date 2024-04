Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a avertizat duminica Israelul si Statele Unite cu privire la ”un raspuns mult mai amplu”, daca vor exista represalii pentru atacul sau in masa cu drone si rachete impotriva teritoriului israelian, de sambata, in conditiile in care Israelul a spus ca campania nu s-a incheiat inca”. Atacul iranian…

- Panica in Orientul Mijlociu, dupa ce Iranul a anunțat ca ataca Israelul. Avertismentul tranmsite ca lovitura ar putea avea loc chiar in urmatoarele ore, așa cum precizeaza jurnaliștii de la WSJ. Daca statul face o mișcare dupa lovitura din Siria, va incepe o adevarata criza. Razboiul, tot mai aproape…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fisia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o "incetare imediata a focului" in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Parlamentul European a votat joi, pentru prima oara de la declanșarea conflictului, in favoarea unei rezoluții privitoare la situația din Fașia Gaza și la faptul ca exista riscul imediat al foametei generalizate in enclava. Parlamentul European, considerand ca Israelul a intarit și mai mult blocada…

- Vicepreședintele american Kamala Harris a cerut duminica gruparii militante palestiniene Hamas sa accepte o incetare imediata a focului de șase saptamani, indemnand in același timp Israelul sa faca mai mult pentru a spori livrarile de ajutoare in Gaza, scrie Reuters. „Avand in vedere amploarea imensa…

- Washingtonul a afirmat ca un acord de incetare a focului este deja "pe masa", fiind aprobat de Israel si asteptand doar o semnatura din partea militantilor, relateaza Reuters preluat de News.ro.Dupa sosirea delegatiei Hamas, un oficial palestinian a declarat pentru Reuters ca acordul "nu a fost inca…

- Nu a fost sa fie: Raman in suspensie, sunt chiar respinse reciproc noi planuri de incetare temporara a focului intre Israel și Hamas. Premierul israelian Benyamin Netanyahu a dat o replica ferma mediatorului qatarez și aliatului sau american ce-și pusesera speranțe dupa negocierea unei forme de acord…

- Șeful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat sambata ca exista riscul unei noi escaladari a tensiunilor din Orientul Mijlociu, dupa bombardamentele americane asupra unor grupari din Siria și Irak care au legaturi cu Iranul și dupa informațiile conform carora Israelul vrea sa iși duca…