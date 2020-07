CFR Sucursala Regionala Constanta achizitioneaza servicii de masuratori topo-hidrografice (document)

Stiri pe aceeasi tema

- CN APM Constanta achizitioneaza servicii de reparatii la sistemul de semnalizare maritima.CN APM Constanta achizitioneaza servicii de reparatii la sistemul de semnalizare a navigatiei in porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia.Valoarea totala estimata a contractului este de 2.725.359 lei. Descrierea…

- Autoritatea Navala Romana ANR cumpara salupe multifunctionale ndash; 2 bucati.Autoritatea Navala Romana organizeaza licitatie publica pentru furnizarea de nave salupe multifunctionale in Romania ndash; 2 bucati in cadrul proiectului: "Improvement of the transport safety in the common Bulgarian Romanian…

- Spitalul orasenesc Cernavoda anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului privind proiectarea instalarii unui sistem de alarma conform analizei de risc. Spitalul orasenesc Cernavoda organizeaza licitatie publica pentru a incheia un contract de instalare a unui sistem de alarma…

- Primaria Comunei Gradina, judetul Constanta, organizeaza licitatie pentru servicii de elaborare proiect tehnic pentru reabilitarea si extinderea Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna.Primaria Comunei Gradina, judetul Constanta, organizeaza licitatie publica pentru servicii de elaborare proiect tehnic,…

- Adrian Ionel, directorul suspendat al Unifarm, a transmis miercuri dupa-amiaza printr-un comunicat ca instituția nu este autoritate contractanta și, prin urmare, nu este obligata sa desfasoare licitatii publice. Totodata, el a spus ca daca maștile și combinezoanele erau cumparate prin achiziție publica…

- Penitenciarul spital Poarta Alba organizeaza licitatie publica pentru prestari servicii medic dentist.Penitenciarul spital Poarta Alba organizeaza o licitatie publica pentru a incheia un contract de prestari servicii asistenta stomatologica medic dentist .Valoarea estimata a contractului este de 24.500…

- ANUNȚ privind inchirierea pașunilor comunei Odobești prin procedura publica de atribuire directa sau licitație publica cu strigare Comuna Odobești., cu sediul in localitatea Odobești, judetul Bacau, telefon/ fax: 0234-220059/0234-224610, e-mail... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Camera Deputatilor achizitioneaza, pentru acest an, servicii pentru sistemul integrat de conferinta, vot electronic, sonorizare, traducere simultana, comunicatii audio, video si date din sala de plen in valoare estimata de cel putin 537.000 lei.Potrivit site-ului e-licitatie.ro, contractul…