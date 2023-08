Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA lanseaza o licitatie pentru modernizarea garilor Beclean pe Somes si Dej Calatori, investitie in valoare maxima totala estimata la 78 milioane lei, fara TVA. De la inceputul acestui an, au fost lansate licitatii in valoare totala de 634,66 milioane lei, prin Programul Transporturi (PT), pentru…

- Actiunile Hidroelectrica continua sa fie cele mai tranzactionate pe Bursa de la Bucuresti, generand schimburi in valoare de peste 338,6 milioane de lei, in sedinta de marti.BVB a inchis in crestere pe majoritatea indicilor, iar valoarea totala a tranzactiilor s-a situat la 416,6 milioane de lei (84,3…

- ”In prezent avem 19 magazine, cel mai recent a fost deschis anul acesta, in Craiova, intr-o zona unde nu operam niciun magazin. Planul este sa dezvoltam reteaua, in zonele in care nu suntem prezenti. Vrem sa fim prezenti pe toata suprafata tarii”, a spus Cristina Ivasuc, director general al Sabon Romania,…

- CFR SA a lansat 6 licitatii, in valoare totala de 556,66 milioane lei (fara TVA), prin Programul Transporturi, pentru modernizarea a 6 statii : Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Busteni, Videle, Ploiesti Vest si Pascani CFR SA, licitații pentru modernizarea a 6 stații”Compania Nationala de Cai Ferate…

