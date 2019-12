Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar intre statiile Drobeta Turnu Severin Marfuri si Valea Alba a fost redeschis in cursul noptii de vineri spre sambata, la ora 02.00, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Compania precizeaza ca, vineri, 20 decembrie, in jurul orei 17.40, un vagon din compunerea unui…

- Traficul feroviar este blocat, vineri dupa-amiaza, in județul Mehedinți, intre stațiile Drobeta Turnu Severin Marfuri și Valea Alba, dupa ce un vagon al unui tren de marfa a deraiat, anunța MEDIAFAX.Trenul de marfa, care aparține operatorului național de transport feroviar, are in compunere…

- Traficul feroviar a fost redeschis in statia Ploiesti Triaj Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu Traficul feroviar a fost redeschis în aceasta dimineata în statia Ploiesti Triaj - anunta Compania Nationala de Cai Ferate. Astfel, trenurile de calatori care asigura legatura între…

- 'Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca intervalul de statii Drobeta Turnu Severin Marfuri - Valea Alba a fost redeschis circulatiei in aceasta dimineata, la ora 05:14, in conditii normale de trafic. Personalul de interventie al Regionalei CF Craiova a actionat permanent atat in…

- Din cauza unui tren de marfa deraiat Incident feroviar in Mehedinți. Un tren de marfa, cu 41 de vagoane, a deraiat in zona haltei Balota, intre Drobeta-Turnu Severin si Filiasi. Nu s-au inregistrat victime.Pana la repunerea vagoanelor pe sine, pasagerii trenurilor ce urmeaza sa treaca prin zona vor…

- Circulatia feroviara este inchisa pe raza Regionalei CF Craiova, dupa ce un vagon din compunerea unui tren de marfa apartinand operatorului national CFR Marfa s-a rasturnat, iar doua vagoane au deraiat, intre statiile CF Drobeta Turnu Severin Marfuri - Valea Alba, informeaza luni CFR SA. Trenul CFR…

- Traficul feroviar este inchis intre statiile Ilteu si Savarsin, din cauza unui accident rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 550+400, pe firul 1, intre un tren de marfa privat si un camion, informeaza luni Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA. "Din informatiile primite de…