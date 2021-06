CFR Cluj – Ludogoreț 1-1. Keșeru a înscris împotriva campioanei României CFR Cluj a remizat in compania echipei bulgare Ludogorets Razgrad, sambata, scor 1-1, intr-un meci amical disputat in cadrul cantonamentului din Austria.Pentru campioana din țara vecina a marcat Claudiu Keșeru, in minutul 35, din lovitura libera, in timp ce Billel Omrani a egalat pentru CFR Cluj, in minutul 52. Echipa trimisa in teren de Marius Șumudica: Balgradean – Susic, Bouhenna, Cestor, Latovlevici – Sigurjonsson, Rodriguez – Deac, Tahiri, Petrila – Omrani. Pe parcurs au intrat Paun, Manea, Figueiredo, Ciobotariu, Hoban, Costache, Rondon, Debeljuh, Itu, Camora si Butean. La finalul meciului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

