CFR Cluj – Lincoln 2-0. Campioana României s-a calificat în turul trei preliminar al Ligii Campionilor CFR Cluj s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Ardelenii au invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Lincoln din Gribraltar, in mansa a doua a turului secund. In meciul tur, campioana Romaniei s-a impus cu 2-1. In urma acestei calificari, CFR Cluj are prezenta asigurata in faza grupelor Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 18. Susic a centrat pentru Sigurjonsson, acesta a trimis cu capul pentru Cestor, iar acesta a trimis in poarta. Campioana Romaniei a risipit emoțiile in minutul 58. Sigurjonsson a inscris din lovitura libera,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

