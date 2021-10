Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Medias a invins-o surprinzator pe Rapid Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii, la primul meci dupa numirea antrenorului Ilie Poenaru (care s-a aflat in tribuna), au deschis scorul in min.…

- Gaz Metan Medias a invins-o surprinzator pe Rapid Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii, la primul meci dupa numirea antrenorului Ilie Poenaru (care s-a aflat in tribuna), au deschis scorul…

- Andrei Vlad (22 de ani), portarul lui FCSB, a greșit la golul de 2-0 inscris de CFR Cluj in meciul din etapa 7 a Ligii 1. Apoi, la scorul de 3-0, l-a faultat in propriul careu pe Claudiu Petrila, iar „centralul” Ovidiu Hațegan a aratat spre punctul cu var. CFR Cluj s-a distanțat la doua goluri de FCSB…

- Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh (36), dupa o minge scapata de portarul Marian Aioani. Campioana a mai ratat prin Ciprian Deac (42), Jonathan Rodriguez (45 - bara), Danijel Graovac (45+2), în timp ce echipa antrenata de Gheorghe Hagi a avut…

- CFR Cluj a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Unicul gol al meciului a fost inscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh (36), dupa o minge scapata de portarul Marian Aioani. …

- CFR Cluj a deschis scorul in minutul 49 al partidei cu CS Mioveni. Claudiu Petrila a plecat insa dintr-o poziție de ofsaid. Totul despre CS Mioveni - CFR Cluj Imediat dupa pauza, in minutul 49, Petrila a deschis scorul, cu un șut plasat, la colțul lung, din interiorul careului. Mijlocașul in varsta…

- FCV Farul a debutat perfect pe teren propriu in acest sezon al Ligii I la fotbal, impunandu-se, cu scorul de 2-0 (0-0), in partida cu Gaz Metan Medias, contand pentru etapa a doua. „Marinarii” au dominat jocul de la un capat la celalalt si, dupa o prima repriza in care tabela a ramas imaculata, au deschis…