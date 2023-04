CFR Cluj și FCSB au remizat, duminica, scor 1-1, in Gruia, in etapa a treia din play-off-ul Superligii. Meciul a inceput tare, iar in primul minut ardelenii au cerut penalty, reclamand ca Iulian Cristea a atins balonul cu mana in interiorul careului. Campioana en-titre a Romaniei a deschis scorul in minugtul 19. Cvek a centrat in careu, Burca a trimis cu capul, Tarnovanu a respins in fața, iar Birligea a marcat cu cu un șut din interiorul careului. FCSB putea egala in prelungirile primei reprize. Olaru i-a pasat lui Coman, acesta a trimis in fața porții, Miculescu a șutat, insa Scuffet a respins…