CFR Cluj a fost invinsa joi, in deplasare, scor 1-2, de echipa turca Adana Demirspor, in mansa secunda a turului al doilea preliminar din Conference League, iar in urma acestui rezultat ardelenii au fost eliminați din cupele europene. In tur, scorul a fost 1-1. Prima ocazie de gol a partidei i-a aparținut lui Birligea, cu o lovitura de cap, in minutul 17. Gazdele au deschis scorul in minutul 43, prin David Akintola. CFR Cluj a primit penalty in minutul 62, dupa un fault comis de Gravillon asupra lui Birligea, in careu. In urma acestei faze, jucatorul francez a fost eliminat. Fanii au inceput sa…