- Inainte de duelul cu CFR Cluj, Lazio l-a scos pe Ștefan Radu (36 de ani) de pe lista de Conference League. Locul romanului a fost luat de Luca Pellegrini (23), imprumutat de „vulturi” de la Juventus in ultima zi din ianuarie. Pe 16, respectiv 23 februarie, CFR Cluj și Lazio se vor infrunta in play-off-ul…

- Lazio Roma și CFR Cluj se vor intalni in play-off-ul Conference League, pe 16 și 23 februarie. Fundașul roman ar putea rata disputa, in urma unei accidentari suferite la antrenamentele echipei.

- CFR Cluj a anunțat transferul extremei stanga Ermal Krasniqi (24 de ani), jucator adus de la FC Ballkani, fosta rivala a „vișiniilor” din Conference League. CFR Cluj continua sa se intareasca inainte de partea a doua a sezonului, unde va ataca titlul și o va infrunta pe Lazio in „16-imile” Conference…

- Fotbalul este sportul rege in Romania, iar milioane de romani urmaresc cu multa atenție competiția interna. Liga 1 se afla la sezonul cu numarul 105, dar ultimele 8 au fost puțin diferite decat anterioare. Sistemul play-off și play-out este cel care face diferența.Sezonul 2022 – 2023 este…

- Campioana Romaniei a avut ghinion la tragerea la sorți de luni și a picat cu cel mai puternic adversar, iar Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este de parere ca trupa lui Dan Petrescu nu poate trece de gruparea pregatita de Maurizio Sarri, Lazio Roma.„CFR Cluj nu are nicio șansa. Fotbalul noastra…

- CFR Cluj o va intalni pe Lazio Roma in barajul pentru optimile de finala ale Conference League la fotbal. Potrivit tragerii la sorți efectuate luni la sediul UEFA, partida din manșa I va avea loc la 16 februarie la Roma, iar meciul retur este programat peste o saptamana, la Cluj. Lazio Roma vine din…

- A inceput tragerea la sorti pentru barajul de calificare in optimile de finala din Conference League! Trupa lui Dan Petrescu a ajuns in „primavara europeana”, dupa ce s-a impus in fața celor de la Ballkani cu scorul de 1-0.Lazio - CFR Cluj, in 16-imile Conference League, adversar imposibil pentru campioana…

- CFR Cluj iși afla azi, de la ora 15:00, adversara din play-off-ul de calificare in optimile Conference League. CFR Cluj este singura echipa din SuperLiga care va juca in primavara europeana, mai exact in barajul de calificare in optimile de finala din Conference League 2022-2023. Campioana Romaniei…