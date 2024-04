Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea CFR Calatori a emis un comunicat prin care informeaza ca il felicita și il premiaza pe mecanicul de locomotiva Stan Sorin Ioan, pentru viteza de reacție si profesionalismul de care a dat dovada in ziua de marți 9 aprilie 2024, dupa ce a reușit sa evite un impact tragic dintre trenul pe care…

- Regulile de circulatie feroviare si rutiere sunt stricte si trebuie respectate ca atare pentru siguranta si securitatea atat a pasagerilor si a personalului feroviar, cat si a celorlalti participanti la trafic. Cu toate acestea, sunt si situatii care pot face diferenta dintre viata si moarte. Ele se…

- Un mecanic de locomotiva a reușit sa franeze un tren de calatori care circula cu viteza și sa evite un accident cumplit, la o trecere de nivel din Campia Turzii. Șoferul unei autospeciale de pompieri a traversat calea ferata fara sa se asiugre, cand venea trenul. Mecanicul, anunța CFR Calatori, va fi…

- Mecanicul de locomotiva care a evitat impactul tragic dintre un tren și un convoi de autospeciale SMURD la data de 9 aprilie 2024 va fi premiat de CFR Calatori. Intr-un comunicat remis cotidianul.ro, reprezentanții companiei anunța ca il premiaza pe Stan Sorin Ioan – mecanic de locomotiva in cadrul…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp la Cluj-Napoca pe strada Septimiu Albinii. Impactul a survenit intre un autoturism și o motocicleta. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Septimiu Albinii. „Din primele date,…

- Ministerul Justiției din Romania a pus in dezbatere un proiect care revizuiește legea cetațeniei romane. Potrivit ministrei Justiției din Romania, Alina Gorghiu, „procesul devine mai sigur pentru a preintampina cazurile de frauda prin introducerea unei proceduri clare de verificare a documentelor”,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca in accidentul petrecut in localitatea Sanandrei au fost implicate un autotren si un autobuz. Pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta tuturor persoanelor implicate, in judetul Timis a fost activat Planul Rosu de Interventie.Din…

- Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seara, la o cabana din localitatea Colonia Rusești, comuna Marișel, județul Cluj. Trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o ambulanța SMURD intervin la fața locului. ”Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins…