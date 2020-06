CFR Calatori anunta cand va introduce "Trenurile Soarelui" CFR Calatori anunta ca din data de 12 iunie incepe programul estival de transport Trenurile Soarelui 2020.



Programul se deruleaza pana pe 6 septembrie 2020, conform unui comunicat remis miercuri.



"Pentru a permite asigurarea legaturii intre principalele orase ale tarii si litoralul romanesc, pe perioada sezonului estival, CFR Calatori a adoptat un program variat care consta fie in prelungirea circulatiei unor trenuri care aveau ca destinatie finala Bucuresti Nord spre Mangalia, fie prin introducerea de trenuri ce au ca destinatie exclusiva litoralul Marii Negre", transmite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

