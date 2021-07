Actrita Cezara Dafinescu a fost premiata pentru intreaga sa cariera la ediția din acest an a TIFF. Festivalul International de Film Transilvania va avea loc intre 23 iulie si 1 august. Premiul pentru intreaga cariera ii va fi inmanat la gala de inchidere a TIFF, pe 31 iulie. In aceeasi zi, in prezenta sa, la Cluj-Napoca va fi proiectata comedia muzicala „Cucoana Chirita”, regizata de Mircea Dragan, in care actrita interpreteaza un rol memorabil. Cu 40 de roluri in film, aparitii in seriale de televiziune si peste 60 de roluri principale interpretate in cele patru decenii de activitate in teatru,…