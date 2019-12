Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidentiale 2019. "O sa va citesc ceva, nu mai spun nimic. Am primit, pe contul meu de Facebook, o scrisoare de la un om din diaspora. Pe care as vrea sa v-o citesc: «Merg la culcare intr-o tara care nu e a mea, intr-o casa care nu e a mea, departe de mama mea si de voi. Am votat…

- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…

- Deputatul Marian Ionut Stroe, propus pentru a ocupa functia de ministru al Tineretului si Sportului in Guvernul Orban, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca pentru anul 2020 "indrazneste" sa isi asume un buget cel putin egal cu cel din anul curent (aproximativ 660 de milioane de…

- Jurnalista de la B1 TV, Sorina Matei, a povestit, pe Facebook, un episod pe care l-a avut cu Laura Codruța Kovesi. Ea spune ca s-a trezit cu un mesaj de la fosta șefa DNA, deși nu mai vorbise cu ea de ceva timp, in care i-ar fi cerut sa-l posteze.Citește și: Veriga lipsa a fost gasita! Legatura…

- Polițistul Marian Godina a publicat pe Facebook un mesaj ironic despre Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, victima Caracal. Marian Godina, mesaj ironic despre Alexandru Cumpanașu Alexandru Cumpanașu a devenit o voce in spațiul public odata cu tragedia din Olt, fiind mult mai implicat decat…

- Cezar Ouatu și Andreea Vilau traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Deși in urma cu cateva luni au anunțat ca s-au desparțit, acum aceștia iși fac planuri de nunta. Artistul a povestit la Antena Stars, cum ar vrea sa organizeze evenimentul și a vorbit despre relația lui cu Andreea.…