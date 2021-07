Stiri pe aceeasi tema

- Primariile orașelor Liteni și Solca vor beneficia de doua proiecte importante care vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional, in valoare totala de 39,8 milioane de lei. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus ca cele doua proiecte vor…

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continua sa investeasca in infrastructura de retea pentru modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie, fiind in ultimii ani cel mai mare investitor in modernizarea si retehnologizarea retelelor de distributie a energiei…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continua sa investeasca in infrastructura de rețea pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție, fiind in ultimii ani cel mai mare investitor in modernizarea și retehnologizarea rețelelor de distribuție a energiei…

- Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului pentru Copii din Cluj-Napoca va fi dotata cu 347 de echipamente noi, in valoare de peste 6,8 milioane de lei, din fonduri europene, potrivit agerpres.ro. "Consiliul Judetean Cluj a castigat un nou proiect cu finantare europeana, in valoare…

- ​Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu valori maximale de câte 350.000 de euro - 1,5 milioane de euro pe proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajari, softuri specifice și altele, printr-o linie de finanțare care urmeaza…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASCP) Buzau a lansat, la sfarșitul saptamanii trecute, doua noi proiecte finanțate prin fonduri europene, cu sprijin și din partea Consiliului Județean. Primul proiect, „Anticamera pentru viața”, are ca principal obiectiv intarirea capacitații…

- Printr-un comunicat de presa remis de reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș joi, 15 martie, se anunța ca au fost deja depuse și se afla in curs de evaluare un numar de trei proiecte cu finanțare europeana. Dintre acestea, cel mai consistent este "Sistemul de management al traficului in Municipiu",…