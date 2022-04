Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat sambata, la deschiderea oficiala a celei de-a doua etape a circuitului European Teqball Tour de la Targu Mures, ca sportul la nivel international se schimba, Teqball va fi unul dintre cele care va marca aceasta schimbare si ar putea fi inclus in curand intre…

- Reluarea producției la Azomureș, principalul producator de ingrașaminte chimice din Romania, se anunța un proces de durata, din moment ce identificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale constituie o problema in continuare. Pentru moment, nici macar implicarea autoritaților nu pare sa aiba prea…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 7.524 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in crestere cu 4,6 % fata de ziua precedenta. „In data de 05.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.170 de persoane, dintre care 7.524…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat joi, in timpul unei vizite in Arad, ca 60 de sportivi din lotul national de kaiac-canoe al Ucrainei vor fi gazduiti in Romania, la baza Navasart, in urmatoarea perioada, pana la incheierea conflictului armat din tara vecina, potrivit Agerpres. Fii…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, nu crede ca Romania va obține vreo medalie la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. Ministrul motiveaza afirmația sa: Guvernul nu s-a preocupat prea mult in ultimele decenii sa investeasca in sporturile specifice sezonului rece. Singura disciplina…

- Abia peste 10-15 ani poate spera Romania la o noua medalie olimpica la Jocurile Olimpice de iarna, si asta doar in conditiile in care in urmatorii 4-5 ani va investi in infrastructura si in cluburile de copii si juniori, a declarat ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-un interviu acordat AGERPRES,…