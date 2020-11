Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. Doua sectii se afla in Bucuresti – una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente.…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul doi pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Innoship va gestiona livrarea…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul 2 pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Incepand cu luna noiembrie,…

- Un cutremur de suprafața a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in județul Suceava, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut magnitudinea 3 pe scara Richter și a avut loc la ora 03.53. Adancimea la care s-a produs cutremurul a fost de trei kilometri.Cutremurul…

- Pandemia de coronavirus a provocat schimbari in programul si locul in care muncesc cei mai multi dintre romanii din marile orase. Patria Bank a decis sa vina in sprijinul celor care au devenit interesati sa aiba o alternativa de locuit temporara sau chiar permanenta. Oamenii au inceput sa caute variante…