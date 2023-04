Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul de locuințe sociale nou ridicate in zona ANL Cișmea este aproape de finalizare. Constructorul a reușit sa realizeze finisajele exterioare, urmand ca in ultima etapa sa se ocupe de intervențiile la interior.

- Moldova se numara printre primele 3 țari din regiune cu cea mai ieftina energie electrica - la 0,085 USD pe kWh. Serbia ocupa primul loc (0,061 USD), iar Polonia ocupa locul doi (0,070 USD). {{666064}}O astfel de statistica a oferit compania britanica Cable.co.uk. Cea mai scumpa energie electrica din…

- Deși mai puțin cunoscuta publicului larg, și Moldova a avut Posada sa. A fost una dintre cele mai crunte infrangeri administrate de moldoveni, ungurilor. O puternica armata ungureasca a fost distrusa de un atac prin surprindere al razboinicilor moldoveni in ținutul Neamțului

- Cetațenii romani care au contracte de munca in mai multe state din Uniunea Europeana vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele membre. Este vorba despre pensia paneuropeana, iar din primavara anului trecut a intrat…

- Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, afirma ca majoritatea cetațenilor in ziua de azi nu sprijina aderarea republicii Moldova la NATO, de aceea este necesara o dezbatere publica privind acest subiect, așa incat cetațenii sa ințeleaga ca „neutralitatea, de fapt, este o chestie abstracta”. „Cu…

- In intervalul 03.02.2023 – 09.02.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Au fost controlați 58 agenți economici, 26 in domeniul relațiilor…

- Situație incerta la Guvern. De joi, 9 februarie, canalele de Telegram și bloggerii din Moldova anunța ca premierul Natalia Gavrilița ar urma sa demisioneze. Autorii postarilor citeaza surse din interiorul Guvernului. Pe de alta parte, ședința de joi a cabinetului de miniștri a fost anulata, fara a anunța…

- Aproximativ 27% din cetațenii Rep. Moldova sunt „pentru” intrarea țarii in NATO, conform unui sondaj efectuat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”, la comanda Comunitații ,,WatchDog.MD” de la Chișinau.