Cetățenii din Kosovo pot călători în țările UE, fără viză Cetatenii kosovari vor putea sa calatoreasca in UE, iar cetatenii țarilor UE in Kosovo fara viza timp de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, anunța Rador, care citeaza Haberler. Decizia va intra in vigoare dupa publicarea ei in Jurnalul Oficial al UE. Scutirea de viza se va aplica cel tarziu

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

