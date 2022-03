Cetățeni din India, Etiopia și Eritrea, aduși ilegal în România Ieri, 2 martie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 15 percheziții domiciliare, in județele Brașov și Sibiu, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca, in județul Brașov, s-ar fi constituit o grupare infracționala organizata, ai carei membri erau… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

