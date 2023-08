Cetățean albanez, prins la frontieră cu două permise de conducere false Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița au descoperit, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, doua permise de conducere false aflate in posesia unui cetațean albanez. „In data de 13 august 2023, la ora 17:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița s-a prezentat pentru a intra […] Articolul Cetațean albanez, prins la frontiera cu doua permise de conducere false a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

