- Lucrarile de restaurare propuse a fi realizate la cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, au reprezentat una dintre temele unei intalniri ce a avut loc luni intre conducerea Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara si un expert din cadrul Proiectului RO-Cultura, in perspectiva semnarii unui…

- Sunt sanse mici ca lucrarile de reabilitare a Casei de Cultura din Hunedoara sa inceapa in acest an. Pana atunci, insa, cladirea inchisa de cinci ani publicului va fi iluminata arhitectural.

- Opt grupuri de producatori vor beneficia de granturi in valoare totala de peste 2,6 milioane de dolari, drept rezultat al ultimului apel anunțat in cadrul Programului de granturi „Facilitarea accesului la piețele de desfacere”, implementat in cadrul Proiectului „Agricultura Competitiva in Moldova” (MAC-P).

- Achizitiei pentru expertizarea tehnica a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Valoare estimata totala a contractului pe patru loturi este de 124.264 lei fara TVA Consiliul Judetean Constanta organizeaza o noua achizitiei publica, in valoare estimata totala de 124.264.94 lei fara TVA,…

- Parlamentul a ratificat, in ședința plenara de astazi, 21 mai 2020, Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internaționala pentru Dezvoltare (AID) privind implementarea Proiectului „Raspuns de Urgența la Covid-19”, semnat la 28 aprilie 2020.

- Cazinoul din Constanța va straluci din nou. Experții au inceput restaurarea, iar specialisti din Germania si Austria testeaza probe de tencuiala si ornamente. Doi ani va dura pana cand cladirea va redeveni centru de cultura si divertisment.

- Pentru ca vineri, 1 Mai, s-a sarbatorit Ziua Muncii, preșcolarilor Gradiniței cu P.P. Step By Step Nr.12 din Alba Iulia li s-a propus de catre educatoarele lor abordarea temei MESERII ȘI MESERIAȘI (subtema a Proiectului de cercetare Invața de la toate!, pe care-l aveam planificat spre derulare). Astfel, …

- CARAS-SEVERIN – Seful judetului spune ca, respectand conditiile actualei situatii de urgenta, isi doreste ca toate firmele care au contract cu Consiliul Judetean sa execute lucrarile contractate! Presedintele Consiliului Judetean a fost luni din nou pe teren pentru a verifica lucrarile la Deponeul de…