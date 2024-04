Anunţ finalizare proiect “Creșterea capacității de reziliență la BOMARTEN prin retehnologizare și investiții în energie verde” Anunt finalizare proiect POC 4.1.1, BOMARTEN SRL Titlu proiectului: “Creșterea capacitații de reziliența la BOMARTEN prin retehnologizare și investiții in energie verde” Numele Beneficiarului: BOMARTEN SRL. Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19 la nivelul firmei și de sporirea durabilitatatii și rezilienței economice, precum și de pregatirea firmei pentru provocarile generate de tranziția verde și cea digitala Rezultatele asteptate ale proiectului: Au fost achizitionate echipamentele prevazute in proiect, respectiv:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Titlu proiectului: ”Cresterea capacitatii de rezilienta la BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL prin retehnologizare si investitii in energie verde”.Numele Beneficiarului: BRIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL. Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei…

- COMBUSTLEMN SRL, cod de identificare fiscala 37821498, inregistrata la RegistrulComerțului sub nr. J16/1743/2017, cu sediul in str. Bechetului, nr. 173, sat Malu Mare,Malu Mare, jud. Dolj, cod postal 207365, Romania, deruleaza incepand cu data de27.02.2023, proiectul nr. cod 159337, intitulat: “Achizitie…

- ”Retele Electrice Dobrogea (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Dobrogea) a finalizat un proiect in valoare de aproximativ 11 milioane de lei, care a constat in cresterea capacitatii de distributie a patru linii electrice aeriene de inalta tensiune din zona Constanta – Medgidia…

- Tot mai mulți romani vor sa devina independenți energetic și iși instaleaza panouri fotovoltaice. Romania are in total peste 110.000 de prosumatori. In 4 ani, numarul acestora a crescut de peste 120 de ori. Explozia numarului de prosumatori vine și cu provocari. Rețelele de distribuție sunt prea invechite…

- Comisia juridica a Senatului a acordat, luni, cu amendamente admise, raport favorabil proiectului de lege al UDMR, prin care se propune modificarea datei alegerilor presedintelui Romaniei. Daca in forma proiectului de act normativ depus de parlamentarii UDMR se propunea ca alegerile sa aiba loc cu…

- In popor se spune ca „Dumnezeu iți da, dar nu iși baga și in traista” și degeaba „cade para malaiața in gura lui natafleața”, fie el și primarul Allen Coliban. La inceput de mandat, primul gospodar de pe Facebook al Brașovului s-a trezit cu o serie de proiecte aprobate la finanțare pe AXA 4 prin Programul…

- Titlu proiectului: „Cresterea capacitatii de rezilienta la M&L AUTO prin retehnologizare si investii in energia verde”.Numele Beneficiarului: M&L AUTO SRL.Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19 la nivelul firmei și de sporirea…

- Drumurile din doua sate ale comunei Miraslau vor fi modernizate: APM Alba a dat unda verde proiectului Drumurile din doua sate ale comunei Miraslau vor fi modernizate: APM Alba a dat unda verde proiectului Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde proiectului „Modernizare infrastructura…