Cetatea medievală Deva are telecabină de patru milioane de euro. De unde provin banii Cetatea medievala Deva are telecabina de patru milioane de euro, fonduri provenite de la Primaria municipiului Deva. Concret, lucrarile de modernizare a instalației de transport de pe Dealul Cetații Devei au fost realizate din fonduri publice. Noua telecabina, mandria Devei, a fost inaugurata, vineri, in prezența autoritaților locale. A avut loc și o slujba religioasa, așa cum se obișnuiește la astfel de evenimente in multe locuri din țara. „Noul ascensor are o capacitate de 30 de persoane. Investiția a presupus modernizarea instalației de transport inclinat, a sistemelor de comanda și siguranța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telecabina care faciliteaza accesul in Cetatea Deva a fost pusa in functiune vineri si este disponibila pentru cei care viziteaza monumentul istoric, a anuntat Primaria municipiului Deva, potrivit news.ro Noul ascensor are o capacitate de 30 de persoane.Investitia a presupus modernizarea instalatiei…

- Reabilitarea și refuncționalizarea Incintei I a Cetații Deva se apropie de finalizare, marcand un moment deosebit in istoria orașului. Lucrarile, aflate in prezent la 98% din progres, au transformat zona urbana Dealul Cetații Deva intr-un monument al naturii și istoriei, cu un potențial turistic ridicat.…

- • Primarul Mircia Gutau a facut recepția viitorului sediu al Biroului Vamal, eveniment la care au participat și președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, dar și de numeroși consilieri locali Joi, 14 martie, primarul Mircia Gutau a facut recepția imobilului administrativ din zona…

- Primarul Mircia Gutau a facut recepția viitorului sediu al Biroului Vamal Valcea, ce va scoate in afara orașului traficul greu de marfuri. Primarul Mircia Gutau a facut recepția imobilului administrativ din zona Parcului Industrial Sud in care urmeaza sa-și desfașoare activitatea Biroul Vamal Valcea.…

- O legenda stranie despre Cetatea medievala Deva din Hunedoara spune ca, in trecut, de pe stancile care se inalța la poalele fortareței erau aruncați condamnații la moarte. Locul care ar fi pastrat amintirea osandiților se numește „La sfinți”.

- Cetatea medievala Deva a trecut prin transformari ample in ultimii ani. Se afla in șantier de peste un deceniu, iar in primavara anului 2024 va fi redeschisa vizitatorilor, pe intreaga ei suprafața

- Primaria municipiului Satu Mare a anunțat azi, 6 februarie, inceperea unui amplu proiect de modernizare a 45 de strazi in cadrul programului “Anghel Saligny”. Investiția este susținuta financiar și de bugetul local, marcand un pas semnificativ in imbunatațirea infrastructurii urbane. Lucrarile vor…

- Proiectul pentru construcția Centrului de Arși din incinta Spitalului de Urgența pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din București risca un nou blocaj de minim șase luni dupa ce Primaria sectorului 1 a blocat lucrarile incepute in august 2023. Din 2014 de cand a fost aprobat pe hartie, proiectul…