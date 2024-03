• Primarul Mircia Gutau a facut recepția viitorului sediu al Biroului Vamal, eveniment la care au participat și președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, dar și de numeroși consilieri locali Joi, 14 martie, primarul Mircia Gutau a facut recepția imobilului administrativ din zona Parcului Industrial Sud in care urmeaza sa-și desfașoare activitatea Biroul Vamal Valcea. Investiția a fost demarata in baza unui acord incheiat cu Ministerul Finanțelor – in subordinea caruia funcționeaza Biroul Vamal – și a fost motivata, in primul rand, de necesitatea scoaterii din zona centrala…