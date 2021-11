Stiri pe aceeasi tema

- In Germania intra miercuri in vigoare masurile antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag) intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19, astfel ca certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor…

- Aceasta inseamna ca persoanele nevaccinate si cele netrecute prin boala vor trebui sa prezinte un test de COVID-19 negativ efectuat cu cel mult 24 de ore inainte pentru a avea acces la locul de munca, pentru a calatori cu trenul si avionul, precum si pentru accesul in metroul si autobuzele urbane. Autoritatile…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, este de parere ca anajații de la stat ar trebui obligați sa prezinte certificatul verde pentru a mai fi primiți la munca. Afirmația a fost facuta in contextul in care valul 4 al pandemiei de coronavirus face tot mai multe victime printre romani. „Angajații…

- Raed Arafat vine cu detalii despre cetificatul verde. Cand ar putea sa devina documentul obligatoriu la munca? Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a facut anunțul. Raed Arafat, detalii despre certificatul verde: cand va deveni obligatoriu la munca? Secretarul de stat in cadrul Ministerului…