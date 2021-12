Certificatul verde, OBLIGATORIU în mijloacele de transport. Decizie drastică în valul 5 al pandemiei In contextul ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului, dar și de numarul mare de infectari, in Europa se impun masuri drastice, iar certificatul verde devine un document obligatoriu in mai multe cazuri. O astfel de decizie a luat-o Italia , care anunța ca certificatul verde va fi obligatoriu in mijloacele de transport, hoteluri, terase, targuri si congrese, piscine si sali de sport. Masurile vor intra in vigoare pe 10 ianuarie. Decizia vine dupa ce mai multe domenii sunt aproape paralizate din cauza cresterii numarului de imbolnaviri. Mai exact, Guvernul italian, confruntat cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

