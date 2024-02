Stiri pe aceeasi tema

- Participarea grupului Huawei la rețelele 5G a fost interzisa in Romania, in mod oficial. Anunțul a fost publicat in Monitorul Oficial. „Articol unic. Se respinge solicitarea pentru obtinerea autorizarii privind utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G, formulata de Huawei Technologies S.R.L.,…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- Jurnalistul Matthew Karnitschnig analizeaza pentru publicația Politico modul in care, de-a lungul timpului, cazurile de corupție ale clasei politice consacrate au ajutat mișcarile extremiste. In octombrie 2023, corpul lui Christian Pilnacek, candva cel mai puternic om din ministerul austriac al justiției,…

- O directiva a Bruxelles-ului amenința securitatea economica europeana, proprietatea intelectuala și creșterea afacerilor, beneficiarul fiind China. In zilele de inchidere ale anului 2023, legislativii Uniunii Europene au trecut grabit printr-un acord politic puțin observat referitor la o lege propusa…

- ”In timp ce erau pe drum, ambele nave au raportat ca au fost vazute explozii in apropiera si sa escorta Marinei SUA a interceptat mai multe proiectice”, a aratat Maersk, intr-o declaratie, adaugand ca suspenda tranzitarea Marii Rosii de catre navele subsidiarei din SUA. Un purtator de cuvant al fortelor…

- Dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis forte in Ucraina in februarie 2022, SUA si aliatii sai au interzis tranzactiile cu banca centrala si Ministerul de Finante al Rusiei, blocand in Occident activele suverane ale Rusiei, in valoare de in jur de 300 de miliarde de dolari. Oficialii americani…

- Compania Easy Asigurari, controlata de catre Sacha Dragic, patronul firmei de pariuri Superbet, a confirmat ca va incepe in curand sa vanda polițe auto obligatorii in Romania, scrie Economica.net.Theodor Alexandrescu , președintele Consiliului de Administrație al Eazy Asigurari, a afirmat ca asigurarile…

- Guvernul grec a pus efectiv pe masa Uniunii Europene exercitarea dreptului sau de veto asupra aderarii Albaniei din cauza cazului Fredi Beleri. Insa aceasta amenințare a pus Grecia in dezacord cu alte state partenere, cum ar fi Germania, care susține cu ardoare Tirana, mai ales ca Olaf Scholz a propus…