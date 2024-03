Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca a dat spre analiza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. El a mai spus ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, in cadrul unei intalniri cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, ca Guvernul susține industria romaneasca atat prin direcționarea de fonduri publice, cat și prin soluții legislative.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul se asteapta ca pe 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Rosia Montana si este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese…

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca recalcularea pensiilor se va intampla la termenul anunțat, in luna septembrie. El i-a cerut ministrului de Finanțe sa vina cu o recomandare ca sa se vada daca e posibila eliminarea taxarii pensiilor pana la 3.000 de lei.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanții transportatorilor și fermierilor, in care au fost analizate problemele semnalate de reprezentanții celor doua sectoare de activitate, soluțiile legale in acord cu normele la nivel european, precum și modalitatea…