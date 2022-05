Certificatul verde de Covid s-a prelungit cu încă un an Certificatul verde care atesta vaccinare impotriva Covid a fost prelungit cu inca un an pentru toate țarile membre ale Uniunii Europene. Parlamentul European a sprijinit prelungirea certificatului digital Covid UE, deschizand astfel calea pentru ca sistemul sa fie in vigoare inca un an, informeaza TheJournal.ie . Votul da unda verde pentru ca statele membre ale UE sa poarte discuții in cadrul Consiliului UE pentru a decide daca sistemul ar trebui sa continue dupa data actuala de 30 iunie. In cadrul votului, deputații europeni au votat cu 432 de voturi pentru, 130 impotriva și 23 de abțineri, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

