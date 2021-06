Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat miercuri definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene si pentru a contribui la redresarea economica, indica un comunicat al Parlamentului European.

- Masura a fost luata pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene si pentru a contribui la redresarea economica, indica un comunicat al Parlamentului European. Certificatul digital va fi emis gratuit de autoritatile nationale si va fi disponibil in format digital sau pe suport de hartie…

- Eurodeputatii au aprobat definitiv certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID, pentru a facilita calatoriile in interiorul UE si pentru a contribui la redresarea economica. Plenul PE a aprobat miercuri noile reglementari referitoare la certificatul COVID cu 546 voturi „pentru”,…

- Certificatul digital pentru calatorie va intra in vigoare de la 1 iulie și va putea fi descarcat de pe o platforma dezvoltata de STS. Certificatul verde va fi lansat pe 1 iulie la nivel european, iar Romania este in grafic in acest moment cu procedurile pentru ca certificatul sa fie disponibil incepand…

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord, joi, in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”…

- Parlamentul European si statele UE au ajuns, joi, la un acord asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19, menit sa faciliteze calatoriile in interiorul blocului comunitar in conditii de pandemie, relateaza AFP. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital…

- In dorința de a redeschide turismul și a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene, toate statele membre au agreat, miercuri, sa lanseze așa numitul “certificat verde” in aceasta vara. Decizia urmeaza sa fie negociata in detaliu luna viitoare cu deputații europeni, astfel incat pana in luna…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…