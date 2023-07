Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, cod portocaliu de furtuna pentru o parte din județul Hunedoara. Alerta se refera la „averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”…

- In aceasta noapte, prin intermediul unui apel la numarul unic de urgența 112 a fost semnalat un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Zdrapți, comuna Crișcior. Spre locul indicat s-au deplasat de urgența pompierii Secției Brad cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.…

- Un om de afaceri din Ardeal a cumparat toate casele din satul natal, incepand din 2003, iar acum are peste 250 de ha și 40 de case.Micuța localitate Roșia, situata la granița judetelor Hunedoara si Alba, in Muntii Metaliferi, a fost parasit rand pe rand de oameni.Acum cațiva ani, in tot satul mai era…

- Comuna Batrana din Hunedoara este printre cele mai mici comune din Romania, ca numar de locuitori. Pentru cațiva ani, așezarea din Munții Poiana Rusca a putut fi considerata una infloritoare.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…

- Mii de oameni au muncit in minele metalice și in uzinele din Crișcior, o fosta așezare minereasca din Hunedoara inființata in jurul unora dintre cele mai bogate zacaminte de aur din Europa.

- FOTO: Limitatoare de viteza, montate pe drumul național DN 74, la intrare in satul Ampoița din comuna Meteș Pe drumul național DN 74, in zona intrarii in satul Ampoița din comuna Meteș, au fost montate limitatoare de viteza pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Drumarii au inceput lucrarile de amplasare…