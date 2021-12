Se așteapta ca cererea globala de energie electrica generata de carbune sa atinga niveluri record in acest an, amenințand țintele net-zero ale lumii care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, a declarat Agenția Internaționala pentru Energie (IEA). Producția de energie electrica din carbune la nivel global este de așteptat sa creasca cu […] The post Cererea record de energie pe carbune in 2021 amenința obiectivele net-zero first appeared on Ziarul National .