Stiri pe aceeasi tema

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea firmelor romanești, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS). Cererea insuficienta…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In actiunile privind identificarea si sanctionarea „muncii la negru”, echipele de inspectori de munca au fost insotite…

- Sistemul bancar din Romania si-a revenit dupa criza, insa continua sa se confrunte cu provocari importante. Forta de munca, digitalizarea si legislatia sunt printre cele mai mari. Angajatii bine pregatiti pleaca din banci, procesul de digitalizare este...

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii, un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii și un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii. Totodată, aceștia previzionează şi o creştere a preţurilor…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii și un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii. Totodată, aceștia previzionează şi o creştere a preţurilor…