Turismul și HoReCa, cele mai slab plătite sectoare din economie Multe locuri de munca și puțini bani. Turismul și HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe locuri de munca noi scoase in piața in aceasta perioada, in condițiile in care angajatorii, atat cei din Romania, cat și cei din strainatate, au inceput sa se pregateasca pentru varful de activitate din sezonul cald. Astfel, 4.000 de locuri de munca noi au fost postate pentru aceste domenii in ultima luna. Cu toate acestea, interesul candidaților se menține temperat, la acest lucru contribuind și salariile mici pe care cele doua domenii le ofera. Astfel, 70% dintre angajații din domeniu caștiga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

