Stiri pe aceeasi tema

- Cererea crescuta de echipamente de protecție, in pandemia de coronavirus, a adus inca și mai mare presiune intr-o problema globala deja scapata de sub control, poluarea cu plastic, arata un studiu recent, realizat de mai mulți profesori de la Universitatea Nanjing, China, și Universitatea din California,…

- Videoconferințele și ședințele online au devenit noul mod de lucru in ultimii aproape doi ani. Pe langa ferirea de Covid-19, acestea au avut și un efect neașteptat: au crescut foarte mult numarul intervențiilor estetice la fața. Motivul operațiilor? Sa dea bine la camera. Pandemia și restricțiile de…

- Saptamâna de lucru la birou de 40 de ore ar putea fi îngropata în curând, potrivit miliardarului american Drew Houston, cofondator al serviciului de hosting a fișierelor Dropbox, relateaza Business Insider.Acesta a declarat în cadrul unui interviu acordat CNN ca…

- Ultimul an a venit cu multe provocari pentru Cotnari, una dintre cele mai puternice companii romanești, care a gasit soluții viabile pentru menținerea vanzarilor și a clienților. Spre exemplu, pentru perioada de pandemie au fost introduse și in retailul modern produsele din gama HoReCa de la Casa de…

- Planurile de redistribuire a averii in China franeaza revenirea industriei europene a produselor de lux, multi investitori sunt tematori sa cumpere actiuni la firmele din acest sector chiar si dupa o scadere semnificativa inregistrata in luna august. Cererea pentru produse de lux in cea mai populata…

- “Inceperea unui nou an scolar in context pandemic ii obliga pe studenti sa caute locuri mai sigure de cazare pentru perioada studiilor universitare, iar campusurile private devin in acest context o optiune tot mai cautata. Cererea de spatii de cazare in West Gate Studios, primul si cel mai mare campus…

- Federatiile sindicale din agricultura solicita acordarea unui ajutor de stat pentru legumicultorii mici si medii, precum si pentru organizatiile de producatori, in contextul preturilor foarte scazute de achizitie la legumele de sezon in 2021, cresterea preturilor de achizitie a inputurilor cu pana…

- Asa cum specialistii au prevazut, pandemia a avut efecte devastatoare asupra micilor afaceristi. In special, asupra celor ce activeaza in HoReCa. Asadar, firmele ori au intrat in insolventa si se chinuie sa iasa la liman, ori au dat faliment. Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate…