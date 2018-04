Stiri pe aceeasi tema

- 45 de copii din Romania, care au plecat in Polonia, pe urmele Holocaustului, au ajuns astazi in primul lagar de exterminare: Maidanek. Maine, elevii vor merge pe jos intre Auschwitz și Birkenau, intr-un marș in memoria celor morți.

- Pe urmele Holocaustului au pornit 45 de elevi si profesori romani. Timp de o saptamana, acestia vor vizita, in Polonia, locurile in care milioane de evrei au sfarsit in ghetouri, lagare, camere de gazare si cuptoare.

- Din decembrie 2017, centrul de cercetare și dezvoltare software din Timișoara al companiei Intel ocupa 2.400 mp din imobilul office UBC 1. Centrul de aici este specializat in software pentru aplicatii de computer vision si inteligenta artificiala. „Prima saptamana a fost mai complicata,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Acest lucru a devenit lege. Presedintele acestei țari a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica, informeaza Business Magazin. Conform actului normativ, incepand cu 1 martie anul curent, pietele si magazinele din Polonia vor putea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a protestat joi impotriva adoptarii in Polonia a unei legi 'inacceptabile' ce vizeaza sa apere imaginea tarii si permite urmarirea in justitie a celor care neaga crimele nationalistilor ucraineni comise intre 1925 si 1950, informeaza AFP. …

- Un muzeu consacrat Holocaustului va fi construit in Salonic (nordul Greciei), omagiu pentru mii de evrei exterminati de fascisti, a anuntat marti premierul grec Alexis Tsipras de pe viitorul santier, in prezenta presedintelui israelian Reuven Rivlin, informeaza AFP. Germania si Fundatia…

- Peste un 1,1 milioane de evrei au fost ucisi in Lagarul de exterminare KL Auschwitz II Birkenau, intre anii 1940 si 1945. Infiintat in Polonia si comandat de nazisti, a fost cel mai mare lagar de exterminare cunoscut lumii. Ramasitele lui au fost transformate intr-un complex muzeal vizitat de milioane…