O bacterie modificata genetic și-a dovedit recent capacitatea de a lupta contra ”Pesudomonas aeruginosa”, un patogen responsabil de infecții nosocomiale. Anual, in lume, bacteriile antibiorezistente provoaca moartea a peste 1,2 milioane de persoane. In acest context se inscriu rezultatele cercetatorilor spanioli, publicate in Nature Biotechnology, care tocmai au dezvoltat o bacterie capabila sa decimeze alte bacterii rezistente la antibiotice. Cercetatorii au folosit șoarecii ca animale model și au demonstrat ca utilizarea unei sușe a bacteriei (Mycoplasma pneumoniae) atenuata și modificata genetic…