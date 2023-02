Cercetătorii au descoperit o formă foarte gravă de variola maimuței ​O forma deosebit de severa de Mpox (noul nume pentru variola maimutei) a fost depistata la pacientii infectati cu virusul HIV si este adeseori fatala pentru cei aflati in stadiul avansat al bolii, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, informeaza AFP și Agerpres. Epidemia de Mpox, care s-a raspandit in intreaga lume […] The post Cercetatorii au descoperit o forma foarte grava de variola maimuței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

