Cercetări pentru completarea unei cauze penale ce are ca obiect conducerea unui autovehicul cu permis fals! In vederea completarii materialului probator in cadrul unui dosar penal, lucratori din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la o persoana banuita de savarșirea infracțiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals și conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a deține permis de conducere. Detalii in legatura cu acesata speta sunt prezentate intr-un comunicat al IPJ Prahova:” In luna septembrie 2022, un barbat in varsta de 38 de ani, din comuna Gornet, ar fi fost depistat de polițiști, in trafic, prezentand la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

